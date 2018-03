Hoedt en consorten verslaan stuntploeg en kunnen topduel verwachten

Wigan Athletic is er niet in geslaagd om de verrassende uitschakeling van Manchester City een passend vervolg te geven. Waar de ploeg van Josep Guardiola eerder in de FA Cup zijn meerdere moest erkennen in Wigan, was de stuntploeg zondag uiteindelijk niet opgewassen tegen Southampton, waarbij Wesley Hoedt negentig minuten in de basis stond: 0-2.

De thuisploeg domineerde in de openingsfase het duel, waarbij Southampton af en toe met de schrik vrij kwam. Doelman Alex McCarthy hoefde echter niet vaak in te grijpen. The Saints konden in de eerste helft bar weinig creëren tegen de thuisploeg en wist slechts twee keer een doelpoging te produceren, waarvan geen enkele tussen de palen. The Latics konden hun overwicht echter niet in de score tot uiting brengen, waardoor een 0-0 tussenstand het resultaat was.

Het was Pierre Höjbjerg die Southampton vlak na de pauze op 0-1 bracht door een corner te promoveren tot doelpunt. Wigan liep daarna achter de feiten aan en leek twintig minuten voor tijd definitief uitgeschakeld te zijn in de FA Cup, maar de mannen van de nieuwe manager Mark Hughes hielden stand en kwamen in blessuretijd via Cedric Alves nog op 0-2. Manchester United en Tottenham Hotspur waren al geplaatst voor de halve finale van de FA Cup; Chelsea en Leicester City bepalen later op de zondag wie eveneens doorgaat.