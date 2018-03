Fraaie treffers in doelpuntenfestijn tussen Sparta Rotterdam en Ajax

Ajax heeft zondag een ruime overwinning geboekt op Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel keek de ploeg van Erik ten Hag na een halfuur aan tegen een achterstand, maar zonder al te veel moeite rechtten de bezoekers de rug. Het werd 2-5; namens Ajax scoorden Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne, Justin Kluivert en Hakim Ziyech (twee keer). De achterstand op koploper PSV is weer verkleind tot zeven punten.

Het merendeel van het balbezit was in de openingsfase voor Ajax, maar het grootste gavaar kwam van Sparta. Na elf minuten werd Robert Mühren gelanceerd door Thomas Verhaar; met moeite bracht André Onana redding op de inzet van de spits. Een vrije trap van Soufyan Ahannach zeilde rakelings langs de kruising; even later schoot de middenvelder opnieuw naast. De grootste mogelijkheden van Sparta werden door de arbitrage al onschadelijk gemaakt: de Rotterdammers zagen een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel en toen de vrijstaande Michiel Kramer een enorme kans miste, werd ook hij teruggevlagd.

Duidelijk was wel dat een doelpunt van Sparta nadrukkelijker in de lucht hing dan een treffer van Ajax. De bezoekers creëerden nagenoeg niets op Het Kasteel en dus bleef Sparta ondanks het weinige balbezit eenvoudig overeind. Na een halfuur kreeg de thuisploeg waarnaar men op zoek was. Kramer kopte raak bij de tweede paal nadat een hoekschop werd verlengd; de spits werd niet lastiggevallen. Die voorsprong duurde echter niet veel langer dan een minuut. Vanaf de aftrap combineerde Ajax op het middenveld en brak het voor het eerst door de defensie van Sparta.

Na een fraaie pass van Schöne op David Neres werd Huntelaar vlak voor het doel bediend door de Braziliaan: 1-1. In de slotminuut van de eerste helft maakte Huntelaar bijna zijn tweede. Hij kopte van dichtbij tegen doelman Jannik Huth; in de rebound tikte Maximilian Wöber de bal binnen, maar dat deed hij volgens arbiter Dennis Higler vanuit buitenspelpositie. Voor rust bleef het dus bij 1-1, maar in de tweede helft liep Ajax in rap tempo uit. Sparta kwam er steeds minder aan te pas en keek na 66 minuten aan tegen een onoverbrugbare 1-4 achterstand.

De 1-2 kwam van Schöne, wiens afgemeten vrije trap te machtig was voor doelman Huth. De Deen krulde de bal knap in de bovenhoek, kort nadat Kluivert en Ziyech grote kansen hadden laten liggen. Het werd 1-3 via Kluivert, al kwam het doelpunt voor een groot deel op naam van Donny van de Beek. De middenvelder etaleerde zijn techniek en speelde Sparta dol, alvorens Kluivert bij de tweede paal te bedienen. Het werd 1-4 door toedoen van Ziyech, die de bal achter Huth krulde en de wedstrijd definitief besliste. De Marokkaans international maakte uit een vrije trap vervolgens ook de 1-5, maar ook Sparta benutte nog een vrije trap: van grote afstand bepaalde Ryan Sanusi de eindstand.