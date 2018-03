Balotelli: ‘Hij heeft de potentie om op een dag voor Real Madrid te spelen’

Hoewel Mario Balotelli niet is opgeroepen voor de nationale ploeg van Italië, staat het buiten kijf dat hij bezig is aan een voortreffelijk seizoen. De aanvaller van OGC Nice was in 31 officiële wedstrijden goed voor 22 doelpunten en zegt in een interview met Téléfoot dat hij tevreden is over wat hij in het lopende voetbaljaar laat zien.

“Het is een van mijn beste seizoenen in mijn carrière”, erkent de 27-jarige Balotelli. “Maar ik kan nog veel meer. Als je ouder wordt en volwassener wordt, is het makkelijker om je enkel op voetbal te focussen. Dat is het belangrijkste waar ik in Nice ben achter gekomen. Voor ons is het doel om ons te kwalificeren voor de Europa League, dat is het belangrijkste.”

Het is overigens nog onduidelijk of Balotelli, die 33 interlands achter zijn naam heeft staan, volgend seizoen nog bij les Aiglons speelt. Hij heeft nog maar een contract tot medio 2019 en voorzitter Jean-Pierre Rivère liet zich onlangs ontvallen dat hij het zich kan voorstellen dat Balotelli ‘andere horizonnen’ wil ontdekken.

Naast Balotelli wordt ook Allan Saint-Maximin in verband gebracht met een transfer. De 21-jarige rechtsbuiten kwam in de zomer voor tien miljoen euro over van AS Monaco en staat dit seizoen op één treffer en zes assists in competitieverband. Onder meer Real Madrid zou interesse hebben. “Of Saint-Maximin op een dag naar Real gaat? Hij heeft er het potentieel voor. Hij heeft enorm veel potentie”, reageert Balotelli.