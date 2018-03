De Boer tastte mis: ‘Gelukkig maar, want nu speel ik bij een grotere club’

Cenk Tosun verkeert in topvorm. In zijn laatste drie competitiewedstrijden kwam de spits van Everton tot vier doelpunten; zaterdag was hij met een dubbelslag doorslaggevend tegen Stoke City (1-2 zege). Cenk voelt zich thuis in Engeland en heeft nog geen moment spijt gehad van zijn transfer van Besiktas naar Everton, in januari.

In de zomer werd Cenk nog begeerd door het Crystal Palace van Frank de Boer. Op de slotdag van de transfermarkt kwamen beide ploegen niet tot een financieel akkoord. "Crystal Palace wilde me aan het begin van het seizoen, maar dat ging niet door. Gelukkig maar, want ik speel nu voor een grotere club in de Premier League", vertelt Cenk in gesprek met TRT Spor.

De aanvaller, die voor 30,3 miljoen euro overkwam, zegt van Besiktas te houden. Zijn vertrek liet hem niet koud. "Maar ik moest nieuwe doelen stellen in mijn loopbaan. Daarom wilde ik naar de Premier League. Het is de NBA van de voetbalwereld. Het is de snelste, sterkste competitie met de duurste spelers. Als klein kind wilde ik al in de Premier League spelen", geeft de 26-jarige Turk aan.

Bij Everton is hij goed opgevangen, zegt Cenk. "Spelers als Wayne Rooney, Phil Jagielka en Séamus Coleman helpen me hier. Ik wil Rooney uitlichten: hij is een legende in Engeland, maar allesbehalve arrogant. Ik bewonder hem zowel op als buiten het veld", aldus de winteraankoop. "Ik wil voorlopig in Engeland blijven. Everton is een traditierijke club. We horen elk jaar in Europa te spelen. Dat wil ik met Everton doen."