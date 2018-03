Droomdoelpunt van Batshuayi helpt Borussia Dortmund aan thuiszege

Borussia Dortmund heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan. Het team van trainer Peter Stöger zegevierde voor eigen publiek met minimaal verschil over Hannover 96, dankzij een heerlijk doelpunt van Michy Batshuayi: 1-0. Door de driepunter verliest Dortmund de aansluiting met nummer twee Schalke 04, dat zaterdag bij VfL Wolfsburg (0-1) won, niet: 49 om 48 punten. Nummer vier Eintracht Frankfurt staat op 45 punten.

De ruststand van 1-0 was volledig verdiend: Borussia Dortmund liet in de eerste 45 minuten een positieve indruk achter. Het team van Stöger startte furieus aan de wedstrijd en had pech dat een inzet van Batshuayi in de eerste minuut op de paal belandde. De dominantie van die Borussen resulteerde na dik twintig minuten in de 1-0. Na een indraaiende corner van André Schürrle werkte Batshuayi de bal met zijn rechterhak in het doel.

Hannover 96 stond voortdurend onder druk, maar had vanuit het niets ook uitzicht op de gelijkmaker. Na balverlies kwam de bal via Matthias Ostrzolek terecht bij Pirmin Schwegler, die Roman Bürki tot een goede redding met zijn voeten dwong. Enkele minuten eerder had Batshuayi de kans op de 2-0 laten liggen. Philipp Tschauner redde met zijn voet op een inzet van de Belg, die de rebound te zwak met het hoofd beantwoordde.

De tweede helft mocht er zijn, met een Dortmund dat naar een tweede treffer zocht en het bezoek dat de minimale achterstand wilde wegpoetsen. De beste kansen waren echter voor die Borussen. Mahmoud Dahoud liet tot tweemaal toe na om Tschauner te passeren. Negen minuten voor tijd leek Hannover alsnog de 1-1 te maken, via Julian Korb, maar Jonathas stond buitenspel. In de slotfase kwamen de bezoekers nog goed weg, na een schot van Maximilian Philipp op de paal en een grote kans voor Batshuayi.