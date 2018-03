Di María en Dani Alves schieten PSG te hulp in zware uitwedstrijd

De trein van Paris Saint-Germain dendert door in de Ligue 1. De koploper leek zondag voor het eerst sinds 21 januari op te lopen tegen puntenverlies in de competitie, maar de uitwedstrijd tegen OGC Nice werd toch winnend afgesloten: 1-2. PSG kwam in de eerste helft op achterstand, maar wist de wedstrijd te kantelen door doelpunten van Ángel Di María en Dani Alves.

Vanaf het eerste moment zaten de toeschouwers in de Allianz Riviera op het puntje van hun stoel. Voordat de score werd geopend in de zeventiende minuut, werd het aluminium al aan beide kanten getroffen. Een kopbal van Mario Balotelli spatte uiteen op de paal, al werd de Italiaan teruggefloten voor een overtreding. Even daarna testte Edinson Cavani de reflexen van keeper Walter Benítez, om in de rebound tegen de lat te schieten. Even daarna kwam Nice aan de leiding. Balotelli hield de bal vast en bediende Alassane Pléa, die Allan Saint-Maximin lanceerde. De buitenspeler stormde af op het doel van Alphonse Aréola en rondde beheerst af: 1-0.

Lang kon Nice niet genieten van de voorsprong. PSG zocht direct de tegenaanval en kwam halverwege de eerste helft langszij via Di María. De Argentijn speelde Dante door de benen, kon ongehinderd opstomen en schoof de bal langs Benítez. Na het doelpunt bleven beide ploegen met aanvallende intenties spelen, hoewel het venijn niet in de staart zat. Na de tumultueuze openingsfase waren er weinig kansen meer en daardoor bleef het voor rut bij 1-1. In het tweede bedrijf probeerde PSG gauw voor dreiging te zorgen, maar moest Aréola ook ingrijpen in een één-op-één-situatie met Saint-Maximin.

Het spel golfde op en neer: een treffer van Kylian Mbappé werd afgekeurd wegens buitenspel, Benítez pareerde een omhaal van Dani Alves en Balotelli dwong Aréola tot een nieuwe redding. Het duel kon dus beide kanten op en uiteindelijk trok PSG aan het langste eind. Acht minuten voor tijd combineerde PSG op het middenveld en bracht Adrien Rabiot de bal voor het doel met een scherpe voorzet. Daar stond de mee opgekomen Dani Alves, die door niemand werd opgemerkt en ongehinderd raak kon koppen. Hij bezorgde PSG de negende competitiezege op rij.