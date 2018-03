Icardi maakt op indrukwekkende wijze einde aan doelpuntendroogte

Internazionale heeft zondagmiddag een ruime overwinning geboekt. Het team van Luciano Spalletti was met 0-5 te sterk voor Sampdoria. Mauro Icardi nam tegen zijn ex-werkgever liefst vier doelpunten voor zijn rekening, waarvan drie binnen veertien minuten. Icardi, 25 jaar en 27 dagen oud, heeft inmiddels de grens van honderd Serie A-goals overschreden, als op vijf na jongste voetballer aller tijden.

Icardi vond in zijn laatste tien ontmoetingen voorafgaand aan het duel in het Stadio Marassi slechts tweemaal het doel. De aanvaller was in Genua echter onnavolgbaar. De openingsgoal kwam echter op naam van Ivan Perisic, die een voorzet van Joao Cancelo binnenknikte: 0-1. De honderdste goal van Icardi was vanaf elf meter, na een duel van Rafinha met Edgar Barreto en Lucas Torreira.

Niet veel later nam Icardi ook de 0-3 voor zijn rekening, na voorbereidend werk van Perisic. De hakbal van de Argentijn kwam onverwachts voor doelman Emiliano Viviano en de zijnen. Vlak voor rust completeerde de aanvaller zijn hattrick. Viviano had een antwoord op een hakbal van Rafinha, maar in de rebound schoot Icardi de bal hoog binnen.

Zes minuten na rust bepaalde opnieuw Icardi reeds de eindstand. De aanvaller zorgde ervoor dat een afgeslagen bal via een volley tegen de grond over Viviano en in het doel belandde: 0-5. Sampdoria bleef meer leed bespaard. De overwinning is van harte welkom voor Inter, dat slechts twee van de voorgaande twaalf Serie A-duels in winst had omgezet. De club uit Milaan neemt de vierde stek voorlopig over van Lazio, dat na 28 speeldagen twee punten minder heeft dan i Nerazzurri: 55 om 53.