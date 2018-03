Balotelli: ‘Paris Saint-Germain, dat is net Guingamp, ik kijk nooit naar ze’

OGC Nice en Paris Saint-Germain staan zondagmiddag tegenover elkaar in de Ligue 1. Mario Balotelli heeft de verhoudingen in aanloop naar het competitieduel op scherp gezet. “Paris Saint-Germain, dat is net Guingamp”, zo claimde de Italiaans international in gesprek met Télefoot. “Het is Ligue 1. Het maakt mij niet uit dat het PSG is.”

“Olympique Marseille en Olympique Lyon zijn ook goede teams. Ik kijk nooit naar Paris Saint-Germain”, verzekerde de aanvaller van OGC Nice. “Alleen in de wedstrijden tegen Real Madrid. Ze verdienen om te verliezen. Het is altijd beschamend om een club als PSG al in de achtste finales uitgeschakeld te zien worden, maar Real was beter.”

“Je kan geweldige spelers kopen, maar niet een team.” Balotelli is wel lovend over Neymar, die door een voetblessure dit seizoen echter niet meer in actie kan komen. “Neymar is een van de drie beste voetballers ter wereld. Als je een van die voetballers in je team hebt, kan een wedstrijd veranderen.” Balotelli maakte dit seizoen al 22 treffers in 30 officiële duels voor Nice, de club waar hij over een aflopend contract beschikt.