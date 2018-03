Van Gaal werd misleid door spelers van Man United: ‘Ze zijn onprofessioneel’

Louis van Gaal heeft in een uitgebreid interview met BILD ook teruggeblikt op zijn periode bij Manchester United. De trainer vindt dat sommige spelers van the Red Devils zich onprofessioneel opstelden. Ze weigerden e-mails te lezen die Van Gaal naar ze stuurde, zo vertelt de Nederlander zondag in de Duitse krant.

Van Gaal bevestigt dat hij een tracker meestuurde met de e-mails, zoals Britse media al schreven na zijn ontslag in 2016. "Ja, dat klopt. Ik stuurde e-mails naar spelers, waarin ik bijvoorbeeld hun sterke en zwakke punten benoemde. Ik ontwikkelde de digitale tracker samen met mijn ict-man. Elke speler kon inloggen. Ik gaf iedere speler de mogelijkheid om zich thuis voor te bereiden op een gesprek met mij", vertelt de Nederlander. "Dan konden we erover praten in een één-op-één-gesprek."

Niet iedereen maakte daar gebruik van. Sommige spelers misleidden Van Gaal, door bijvoorbeeld de e-mail te openen op hun telefoon en vervolgens twintig minuten iets anders te gaan doen. Daarmee wekten ze de indruk dat ze de e-mail lazen. "Dat toont vooral aan dat ze geen professionals zijn en daar heb ik met ze over gesproken", aldus Van Gaal. "Bij Bayern München deed ik hetzelfde met de e-mails. Ik ben ervan overtuigd dat een echte professional ook wil leven als een professional. Arjen Robben bijvoorbeeld, die leest de e-mails wel."