Juventus in gesprek met basisklant Liverpool: ‘Dat zal ik niet ontkennen’

Juventus geeft de belangstelling voor Emre Can toe. De koploper van de Serie A wordt al maanden in verband gebracht met de middenvelder van Liverpool en algemeen directeur Giuseppe Marotta erkent dat er contact is. Over de vermeende interesse in Jack Wilshere wil hij niets kwijt, maar de beleidsbepaler zegt wel dat Emre Can het voornaamste doelwit is.

"Wilshere? We worden vaak een koopclub genoemd, maar we hebben een goede ploeg die meedoet in drie competities", stelt Marotta voor de camera van Mediaset. "Maar we staan klaar om elke mogelijkheid aan te grijpen. Ik zal niet ontkennen dat we momenteel bezig zijn met Emre Can. We wachten op zijn antwoord. Dat is nu ons voornaamste doel. We hopen op een positieve reactie, maar anders zullen we verder kijken."

Juventus is favoriet voor de Italiaanse landstitel, staat in de finale van de Coppa Italia en doet nog mee om de Champions League. Deze week werd de club in de kwartfinale gekoppeld aan Real Madrid, dat vorig jaar te sterk was in de finale. "Juventus heeft altijd op meerdere fronten meegedaan. Dat zit in het DNA van deze club. Real Madrid komt nu vroeg als obstakel, maar vroeg of laat kom je zo'n ploeg tegen. We zijn niet bang."

Het contract van Emre Can bij Liverpool loopt na dit seizoen af. De Duits international, die ook wordt gelinkt aan Real Madrid en Bayern München, heeft een langer verblijf op Anfield niet uitgesloten. Jürgen Klopp ziet Emre Can als een belangrijke speler en geeft hem doorgaans een basisplaats, ondanks het aflopende contract. Zaterdag viel Emre Can in de eerste helft tegen Watford (5-0) uit met een rugblessure, maar is volgens de oefenmeester 'niet al te erg'.