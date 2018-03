Aston Villa stuurt ‘top spy’ naar Feyenoord

(Mail on Sunday)

Fred, Blaise Matuidi en Ivan Perisic maken stuk voor stuk kans om een transfer naar Manchester United te maken. Luke Shaw, Chris Smalling, Juan Mata, Matteo Darmian, Anthony Martial en Daley Blind mogen gaan. (Mail on Sunday)

Trainer Marcelino is ervan overtuigd dat Valencia de optie tot koop op Geoffrey Kondogbia gaat lichten. De overname van de gehuurde middenvelder van Internazionale kost 25 miljoen euro. (Superdeporte)

De huidige nummer vier van de Championship is naarstig op zoek naar een nieuwe keeper.