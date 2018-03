De Jong: ‘Of ik dan ga zeuren? Ik denk het wel ja, vanbinnen dan’

Frenkie de Jong erkent dat hij liever op het middenveld speelt dan in de achterhoede. De belofte van Ajax werd dit seizoen omgeschoold tot centrale verdediger, maar hoopt komend seizoen weer op een vertrouwde positie te spelen. Momenteel is De Jong geblesseerd en dus kon hij op een wedstrijddag van Ajax aanschuiven bij De Tafel van Kees.

"Ik ben redelijk ongeduldig ingesteld, dat is niet per se goed, maar ook niet slecht", stelde de twintigjarige jeugdinternational bij het praatprogramma. "Ik hoef niet per se op de plek van Lasse Schöne te spelen. Een positie als nummer 10 of 8 is prima. Ik was blij dat ik basisspeler was, dus dan zeur ik niet. Maar volgend seizoen wil ik op het middenveld spelen. Of ik dan ga zeuren? Ik denk het wel ja, vanbinnen dan. Ik ben wel tevreden bij Ajax, serieus."

De Jong gaf toe dat hij na de winterstop een mindere periode had. Hij bestempelt zijn spel van die periode als 'vlakker' dan normaal en vond dat hij geen meerwaarde had. "Toen heb ik voor mijzelf gezegd dat ik anders moest spelen", aldus De Jong. Wat volgde was echter een enkelblessure. Wanneer hij terugkeert, weet hij niet. "Ik kan nu wel zeggen dat ik over drie weken terug ben, maar als ik dan over zes weken terug ben, gaat iedereen praten."