‘Wat iedereen ook zegt, Man City was niet constant superieur in de competitie’

Mohamed Salah wanhoopt niet na de loting voor de kwartfinale van de Champions League. Liverpool werd deze week gekoppeld aan Manchester City, dat in de Premier League op eenzame hoogte staat. Salah gelooft echter in de kwaliteiten van Liverpool en denkt dat the Citizens niet zo sterk zijn als vaak wordt beweerd.

"Ik vind niet dat City dit seizoen altijd superieur is geweest aan andere clubs, ook al roept iedereen dat", stelt Salah in gesprek met de Daily Mirror. Hij verwijst naar de 4-3 zege van Liverpool op Manchester City in januari. "Wij hebben ze verslagen. In de Champions League ben je altijd afhankelijk van de loting, maar wij zijn voor niemand bang. We staan in de kwartfinale en we hebben dezelfde kans om de Champions League te winnen als alle andere zeven ploegen."

"Er zijn nog veel grote clubs in het toernooi, maar je moet beseffen dat Liverpool ook een grote club in Europa is. In deze knock-outwedstrijden kan alles gebeuren", concludeert de Egyptenaar, die zaterdag een voetbalshow gaf tijdens de 5-0 zege op Watford. Salah was goed voor vier doelpunten en vijzelde zijn seizoenstotaal op naar 28 competitiedoelpunten. In alle officiële wedstrijden staat de teller op 36 treffers. Geen enkele speler maakte ooit zoveel doelpunten in een debuutseizoen voor Liverpool.