‘Hij loopt rond bij Feyenoord, maar het is heel stil om hem heen’

Jan Wouters begon in de zomer van 2015 als assistent-trainer bij Feyenoord. Eerder werkte de voormalig Oranje-international bij FC Utrecht, Ajax, Glasgow Rangers (assistent) en Kasimpasa. Alhoewel Feyenoord met de KNVB Beker de vierde prijs in drie jaar tijd kan winnen, vinden veel voetbalkenners dat het tijd is voor een verandering in de technische staf. De vraag is of Wouters de dupe wordt van het belabberde seizoen.

Er heerst onvrede bij het legioen, dat al verder kijkt dan de bekerfinale van 22 april. Regi Blinker vindt dat zijn voormalig ploeggenoot Giovanni van Bronckhorst genoeg krediet heeft opgebouwd de afgelopen jaren. "Hij verdient nog een kans, dus dan zou er iets ergens anders in de staf moeten veranderen”, stelt de oud-aanvaller in gesprek met de NOS. Commentator Arman Avsaroglu deelt zijn mening. "Er is ook niet snel een trainer voor handen met een betere uitstraling voor Feyenoord dan Van Bronckhorst.”

“Maar een nieuwe impuls in de staf is geen gek idee”, stelt de verslaggever van de omroep. Zowel Jean-Paul van Gastel als Wouters heeft een aflopend contract, terwijl de verbintenis van Van Bronckhorst nog een jaar doorloopt. “Je kunt je afvragen hoe groot de invloed is van Wouters...”, stelt Avsaroglu. Ook de goed ingevoerde Blinker zet vraagtekens bij de rol van de oud-middenvelder. "Hij loopt er rond, maar het is heel stil om Wouters heen."

"Van Gastel heeft een bepaalde mentaliteit en kan dat overbrengen op de spelers. Wouters had dat als speler, maar ik hoor van Feyenoorders of Wouters zelf niet hoe hij daadwerkelijk functioneert. Ik hoor weinig en wat mij betreft te weinig", erkent Blinker. Avsaroglu geeft aan dat de naam van Dirk Kuyt wordt genoemd. “Al is de vraag in hoeverre Van Bronckhorst dat wil. Hun band is misschien niet meer optimaal na de wisselbeurten vorig jaar.”