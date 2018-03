Van Gaal liet 25 miljoen liggen en zou PSG teleurstellen: ‘Niet zo eenvoudig’

Louis van Gaal stond sinds zijn gedwongen vertrek bij Manchester United in mei 2016 niet meer voor een selectie. De Nederlander sluit een terugkeer in de trainerswereld zeker niet uit, maar acht het onrealistisch. “Mijn huidige leven bevalt mij goed”, benadrukt Van Gaal in BILD am Sonntag. “Ik sluit niet uit dat ik ooit nog trainer word, maar ik geloof niet dat het er ooit nog van zal komen.”

Van Gaal ondervond na zijn congé op Old Trafford dat hij nog goed in de markt ligt. “Ik krijg nog bijna elke week een aanbieding”, claimt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. “Dat vind ik ongelooflijk. Maar als je, zoals ik, trainer van Ajax, Barcelona, het Nederlands elftal, Bayern München en Manchester United bent geweest, dan is het voor elk aanbod moeilijk om interessant te zijn.”

Van Gaal kon naar verluidt bondscoach van een onbekende deelnamer aan het WK in Rusland worden en ook kreeg hij een riant aanbod uit China, waar hij in totaal 25 miljoen euro kon verdienen. De 66-jarige Van Gaal zei echter ‘nee’ en zou ook een club als Paris Saint-Germain nul op het rekest geven. “Dat zou fantastisch zijn, maar ik kan dat niet zo eenvoudig doen. Dan moet ik opnieuw een nieuwe taal leren en ik heb moeite met de Franse taal.”

“Communicatie is voor een trainer het allerbelangrijkste. Paris Saint-Germain is echter een topclub.” Van Gaal werd in de zomer van 2014 bij Manchester United aangesteld als opvolger van David Moyes. Hij slaagde er niet in United naar de top van de Premier League te leiden. Hij liep in zijn laatste seizoen zelfs Champions League-voetbal mis door als vijfde te eindigen. Het winnen van de FA Cup was slechts een doekje voor het bloeden.