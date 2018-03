Lukaku verklapt: ‘Ik weet dat veel goede spelers naar United zullen komen’

Manchester United zal in de zomer flink tekeergaan op de zomerse transfermarkt. Althans, dat waren min of meer de woorden van Romelu Lukaku zaterdagavond na de FA Cup-zege op Brighton & Hove Albion (2-0). De huidige nummer twee van de Premier League gaf in de zomer veel geld uit aan de komst van Lukaku, Nemanja Matic en Victor Lindelöf, versterkte zich in januari met Alexis Sánchez, maar desondanks is de FA Cup de enige mogelijke trofee.

Manchester United heeft in de Premier League liefst zestien punten minder dan stadsgenoot Manchester City, dat al beslag legde op de EFL Cup én in de kwartfinales van de Champions League staat. Het team van José Mourinho liet zich in de achtste finales van het Europese toernooi verrassend verschalken door Sevilla. “We zijn Manchester United, we moeten ons elk jaar verbeteren”, claimde Lukaku na het bereiken van de halve finales.

“Ik weet dat veel spelers, veel goede spelers, komende zomer naar United zullen komen”, zo verzekerde de Belgisch international, die tot dusver in zijn debuutseizoen op 25 treffers staat. “Dat staat vast. Dat is iets waar ik naar uitkijk. Dat de selectie wordt versterkt. En dat is ook iets waar de manager naar uitkijkt. Komend seizoen willen we veel prijzen winnen.” Mourinho was na de Europese eliminatie maar ook na de zege van zaterdag zeer kritisch op zijn spelers. Hij verwijt sommigen onder meer een gebrek aan persoonlijkheid en verlangen.

In de optiek van Lukaku is Manchester United op de goede weg. “Ik denk niet dat we heel erg verwijderd zijn van het niveau om om alle prijzen mee te doen. We wisten direct na de wedstrijd tegen Sevilla dat we niet goed genoeg waren. We accepteren de kritiek.” Manchester United start na de interlandperiode met een thuiswedstrijd tegen Swansea City. Een week later wacht een uitduel met Manchester City, dat nota bene in dat duel de landstitel kan opeisen.