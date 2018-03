Tiener maakt na dertien jaar debuut voor PSV: ‘Mijn doel voor de toekomst’

Armando Obispo maakte zaterdag zijn debuut voor PSV. De negentienjarige verdediger, die al dertien jaar bij de Eindhovense club zit, mocht zaterdagavond in de slotfase van het thuisduel met VVV-Venlo (3-0) de plaats van Nicolas Isimat-Mirin innemen. Hij was blij met zijn speelminuten. “Het hele traject doorlopen inderdaad. Hopelijk is dit het eerste hoofdstuk in het eerste elftal.”

“En dat er nog maar veel mogen volgen. Maar het belangrijkste is dat we vanavond (zaterdag, red.) gewonnen hebben natuurlijk. We gaan vol voor het kampioenschap en we moesten na vorige week deze wedstrijd met een goede score winnen”, verwees Obispo in gesprek met het Brabants Dagblad naar het debacle met streekgenoot Willem II, dat een week geleden met 5-0 won.

Jong PSV is een goede leerschool, zo ondervond Obispo. Hij is dit seizoen aanvoerder van het beloftenteam in de Jupiler League. “Je speelt tegen volwassen spelers en voelt dat er bij de tegenstander altijd de druk is om te winnen. Ik heb er echt veel aan gehad.. Wedstrijden in de Jupiler League zijn voor veel spelers van mijn leeftijd iets om naar uit te kijken, als je nog niet direct in het eerste elftal kunt spelen.”

“Dat is natuurlijk wel mijn doel voor de toekomst en daar ga ik alles aan doen”, benadrukte de geboren Bosschenaar. "Wat ik op korte termijn wil verbeteren, is dat ik nog beter leiding wil geven. Meer en beter coachen en de dingen goed kunnen overbrengen.” Obispo maakte in september 2016 zijn debuut voor Jong PSV. Dit seizoen is hij een vaste basiskracht bij de nummer zes van de Jupiler League.