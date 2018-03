Fraser schept duidelijkheid: ‘Hij moet niet gaan lijken op een schijndooie’

Vitesse kon zaterdagavond voor de tweede keer dit seizoen niet winnen van Heracles Almelo. De thuiswedstrijd in GelreDome eindigde kleurloos in 0-0. Het duel in Almelo had 1-1 als uitslag. Jeroen Houwen kreeg in het doel van Vitesse de voorkeur van Henk Fraser boven routinier Remko Pasveer, die al enige tijd met zijn vorm worstelt.

“Ik wist vrijdag dat ik zou spelen”, vertelde Houwen aan de Gelderlander. “Ik heb me daarna rustig op de wedstrijd kunnen voorbereiden. Het spreekverbod was een beslissing van de trainer. Ik had er geen probleem mee.” Pasveer blunderde afgelopen zondag twee keer tijdens het verloren duel met FC Utrecht (1-5). De keeper ging dit seizoen al vaker in de fout.

Houwen werd nauwelijks op de proef gesteld. “Ik heb wel een clean sheet en dat is voor een keeper belangrijk. Grote reddingen zaten er niet bij. Is oké. Natuurlijk had ik graag een bal uit de kruising geplukt, maar de verdediging stond goed.” Houwen speelde een keer eerder een duel in de Eredivisie. Op 19 november vorig jaar verloor hij met Vitesse van FC Groningen (4-2).

Fraser is enthousiast over de rust die Houwen uitstraalt, al kleeft daar ook een nadeel aan. “Je kan ook te rustig zijn", vertelde de coach van Vitesse aan FOX Sports. “Ik heb alleen wel tegen hem gezegd: rust moet niet lijken op een, sorry dat ik het zo uitdruk, schijndooie. Je moet als verdediger wel gecoacht worden, je moet alert zijn op momenten dat dat van hem verwacht wordt. Ik denk dat hij soms wel een schop onder zijn kont kan gebruiken om het op te eisen."

Fraser benadrukte bij Omroep Gelderland dat Pasveer ‘een op en top sportman’ is. “Hij gaf zelf ook aan dat het logisch was om een andere keuze te maken. Daar is hij heel professioneel mee omgegaan. De volgende stap zal zijn voor Houwen om zijn plek te verdedigen en voor Pasveer om zijn plek terug te pakken. Houwen is een koele kikker. Hij heeft het goed gedaan. Maar we weten ook waar Pasveer toe in staat is."