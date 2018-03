‘Of hij op gelijke hoogte met Messi kan komen? Hij is op de goede weg’

Mohamed Salah droeg zaterdag met vier doelpunten bij aan de overwinning van Liverpool op Watford en Jürgen Klopp is als vanzelfsprekend onder de indruk van wat de aanvaller laat zien. Toen een journalist op de persconferentie vroeg of Salah op een dag op gelijke voet kan staan met Lionel Messi, antwoordde de manager volgens Sky Sports: “Ik denk dat Mo op de goede weg is.”

“Ik denk niet dat Mo of wie dan ook vergeleken wil worden met Messi, want wat Messi doet, dat doet hij nu al twintig jaar. Zo voelt het althans. De laatste speler die zoveel invloed heeft gehad op een team was Diego Maradona”, aldus Klopp. “Maar Mo is fantastisch bezig, dat zeker. Je moet je kwaliteiten constant laten zien en dat doet Salah nu. Hij heeft ons vier goede doelpunten gebracht. Dat is behoorlijk buitengewoon.”

Geen enkele speler maakte meer doelpunten in zijn eerste seizoen bij Liverpool FC dan Mohamed Salah: 34! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 17 maart 2018

“We moesten omgaan met moeilijke omstandigheden. Het veld was erg glad. Iedereen had daar last van, behalve Mo. Dat is bijzonder. Ik ben erg blij met het resultaat, maar ook met het spel”, aldus Klopp, die met the Reds de derde plaats bezet in de Premier League. De achterstand op Manchester United bedraagt twee punten, maar de club van José Mourinho heeft een duel minder gespeeld.