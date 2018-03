Ex-speler Man United zit weer dronken achter het stuur en richt ravage aan

Darron Gibson is voor de tweede keer gearresteerd voor rijden onder invloed, schrijft The Sun. De middenvelder van Sunderland zou zijn Mercedes ter waarde van 75.000 pond tegen een rij geparkeerde auto's hebben gereden. De bolide van Gibson is total loss na het incident en ook andere auto's zijn ernstig beschadigd.

De politie arriveerde rond het middaguur in Dovedale Road in Sunderland en arresteerde Gibson. Een van de auto's die door de ex-speler van Manchester United werd getroffen, was een witte Seat Ibiza. Die belandde zo'n twaalf meter verderop in de straat. Beelden van de auto's belandden op sociale media; omwonende Roofer Lewis plaatste een video van de nasleep op Twitter. "Ik hoorde een enorme crash en ging naar buiten", zegt hij.

"Ik ging op zoek naar mijn auto, die was weggeduwd. Ik kon het niet geloven. Volgens mij raakte hij (Gibson, red.) de controle kwijt nadat hij botste met een Nissan Note. Hij raakte een Mercedes en raakte ook een muur, die deels is ingestort, en beschadigde een andere auto. Tot overmaat van ramp hoorde ik dat de bestuurder Darron Gibson was. Ik ben een groot supporter van Sunderland en dit vat ons seizoen wel zo'n beetje samen", zegt hij met gevoel voor humor.

In september 2015 bekende Gibson, destijds speler van Everton, onder invloed te hebben gereden nadat hij drie fietsers aanreed. Hij mocht twintig maanden niet autorijden en kreeg een taakstraf van tweehonderd uur, plus boetes die opliepen tot 5700 pond. Sunderland wil niet inhoudelijk reageren op de nieuwe misdragingen van de Ier en zegt enkel 'op de hoogte' te zijn van 'een verkeersbotsing'.