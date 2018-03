Juventus struikelt en biedt Napoli een opening in de titelstrijd

Juventus heeft zaterdag puntverlies geleden op bezoek bij SPAL. De koploper van de Serie A kwam in Stadio Paolo Mazza niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Juventus heeft een voorsprong van vijf punten op Napoli, dat zondag thuis aantreedt tegen Genoa. De nummer twee van de Serie A kan het gat dan verkleinen tot twee punten.

SPAL liet in de eerste helft een uitstekende indruk achter. De laagvlieger had in de openingsfase zelfs de overhand, al werd Juventus wel direct dreigend zodra het van de eigen helft kwam. Paulo Dybala krulde de bal rakelings langs de kruising, Kwadwo Asamoah volleerde over de lat en een vrije trap van Dybala scheerde net over de lat. Juventus kwam beter in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde, maar moest genoegen nemen met 0-0 bij rust.

Massimiliano Allegri had een plan B nodig, maar dat schoot tekort. Na een sterk begin in de tweede helft verviel de wedstrijd in het oude patroon: Juventus had de bal, maar deed er te weinig mee. In de openingsfase van het tweede bedrijf waren er nog kansen voor Douglas Costa en Dybala, maar daarna hield SPAL de rijen weer verdienstelijk gesloten. Juventus kwam er te weinig uit: Mario Mandzukic kreeg nog wel een grote kopkans, maar zijn inzet miste richting.