‘Niemand zal met mij vergeleken worden, niemand zal Cristiano Ronaldo zijn’

Cristiano Ronaldo ziet zichzelf als een unieke voetballer. De aanvaller van Real Madrid denkt niet dat er in de toekomst een speler zal opstaan die vergelijkbaar is met hem. In een video van sponsor Nike blikt Ronaldo terug op de begindagen van zijn voetbalbestaan.

"Aan het begin droomde ik ervan om de beste speler ter wereld te worden. Mijn vrienden keken me aan: waar heb je het allemaal over?", zegt de Portugees. "Ik speelde toen nog voor de lol, maar ik wist dat ik potentie had. Vervolgens ging ik naar Manchester en toen ging ik erin geloven. Ik zie weinig spelers met mijn talent, mijn toewijding en mijn werklust rondlopen."

"Niemand zal met mij vergeleken worden, niemand zal Cristiano Ronaldo zijn. Jij wordt wie jij bent en ik ben wie ik ben", concludeert Ronaldo. De ster van Real Madrid won in totaal vijf keer de Ballon d'Or: in 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017 werd hij verkozen tot beste speler ter wereld. In het huidige seizoen kwam hij tot 18 doelpunten en 4 assists in 22 competitieduels.