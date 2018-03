Van Ginkel helpt PSV over dood punt heen na rode kaart Seuntjens

PSV heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de jacht op de landstitel. Het team van Phillip Cocu had het niet gemakkelijk met VVV-Venlo, maar na een rode kaart van Ralf Seuntjens walste de koploper over de Limburgers heen: 3-0. Marco van Ginkel kwam tweemaal tot scoren; Hirving Lozano maakte het overige doelpunt. PSV, dat weer een voorsprong van tien punten op Ajax heeft, herstelde zich zodoende na de 5-0 nederlaag bij Willem II van vorige week.

Voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd werd stilgestaan bij de absentie van Lennart Thy. De aanvaller ontbrak om via bloeddonatie een stamceltransplantatie voor een leukemiepatiënt mogelijk te maken. In de elfde minuut, een verwijzing naar zijn rugnummer, kreeg Thy een staande ovatie van het Eindhovense publiek en uiteraard van de meegereisde VVV'ers. De supporters van PSV waren na het rustsignaal een stuk minder enthousiast: ze trakteerden de spelers op een fluitconcert vanwege de teleurstellende eerste helft. PSV maakte na de oorwassing tegen Willem II opnieuw weinig indruk.

Kansen waren er wel voor PSV, maar VVV bleef betrekkelijk eenvoudig overeind. Vier minuten voor het rustsignaal kwamen de bezoekers wel goed weg. Doelman Lars Unnerstall kreeg nog net een hand tegen de kopbal van Luuk de Jong van dichtbij. Even daarvoor ging een omhaal van Lozano rakelings naast. Verder meldde PSV zich met schoten van onder meer Steven Bergwijn en kreeg Lozano meerde kansen. VVV was in de zevende minuut gevaarlijk geworden, toen Jerold Promes volledig vrij opdook voor het doel van Jeroen Zoet na een vrije trap. De verdediger wist zich geen raad met de kans.

Voor rust werd dus niet gescoord. Ook in de tweede helft leek VVV aanvankelijk overeind te blijven. PSV werd echter geholpen doordat Seuntjens met rood van het veld moest. De VVV'er vergreep zich aan Jorrit Hendrix en incasseerde zijn tweede gele kaart. Vrijwel direct na de rode prent kwam PSV erg dicht bij de openingstreffer: Daniel Schwaab kopte op de lat na een corner. De Eindhovenaren roken bloed. Met een man meer gingen ze nog nadrukkelijker op zoek naar de 1-0: Lozano stuitte op Unnerstall en hetzelfde gold voor Bergwijn, die vanuit kansrijke positie niet langs de doelman kwam.

Ook een pegel van Hendrix werd verwerkt door de Duitser. Twintig minuten voor tijd moest Unnerstall alsnog capituleren. Na een hoekschop kwam de bal tegen het lichaam van Van Ginkel, die snel reageerde en bij de tweede paal raak kopte. Tien minuten voor tijd stelde PSV de zege definitief veilig. Bergwijn stormde vanaf de linkerflank richting doel en bereikte Lozano, voor wie het een koud kunstje was om de 2-0 tegen de touwen te werken. Van Ginkel zorgde voor de 3-0 uit een strafschop die werd verdiend na een overtreding van Nils Röseler op De Jong. Het was voor PSV de 750ste competitiezege ooit voor eigen publiek.