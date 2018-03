Vitesse houdt doel na keeperswissel schoon en laat punten liggen

Vitesse en Heracles Almelo hebben de punten gedeeld. De club uit Arnhem kreeg de meeste en beste mogelijkheden, maar de bezoekers van trainer John Stegeman hielden stand. Vitesse staat nu met 42 punten op de zesde plaats en kan zondag gepasseerd worden door PEC Zwolle. Heracles bezet met 37 punten de negende positie.

Vitesse kreeg in de laatste vier competitiewedstrijden elf doelpunten om de oren en Remko Pasveer zag er bij die treffers niet altijd even goed uit. Henk Fraser gaf daarom de voorkeur aan Jeroen Houwen en hij werd in de eerste helft nauwelijks getest. Peter van Ooijen probeerde het na 25 minuten met een afstandsschot, maar die inzet was een makkelijke vangbal voor Houwen. Aan de andere kant viel er meer te beleven, al dwong ook Vitesse niet veel grote mogelijkheden af in het eigen GelreDome.

Bram Castro kon na vijf minuten eenvoudig vangen na een kopbal van Guram Kashia, na ruim een kwart wedstrijd spelen voorkwam de doelman met een goede reflex op de lijn een treffer van Vyacheslav Karavaev, Matt Miazga kopte later rakelings naast en een afstandsschot van Tim Matavz bleek na 37 minuten ook een prooi te zijn voor Castro. Zodoende bleef het voor rust bij een brilstand en hoopten de supporters van beide elftallen dat het beste voor de tweede helft was bewaard.

Het eerste serieuze gevaar viel na 53 minuten te noteren toen Robin Pröpper een inzet van Navarone Foor van de lijn haalde en zo de 1-0 voorkwam. Vitesse drong aan, maar Heracles hield toch makkelijk stand. Roy Beerens kreeg na ruim een uur nog een kans na een mooie passeeractie, maar weer lag Castro in de weg. Aan de overzijde deed Jamiro Monteiro van afstand een poging, maar hij wist Houwen niet te verschalken. Zodoende werd er niet gescoord en schieten beide partijen weinig op met een punt.