Klap voor FC Twente: aanvaller circa vier weken niet inzetbaar

Voor Mounir El Hamdaoui zit het reguliere seizoen er al bijna op. De aanvaller is geopereerd aan zijn meniscus en is vier tot vijf weken niet inzetbaar voor FC Twente, zo vertelde Gertjan Verbeek zaterdag na het duel met Willem II (2-2).

De trainer omschrijft de operatie als ‘een kleine ingreep’: “Daar moet je wel van herstellen. Daar staat een kleine vier weken voor, als het meevalt. Als het tegenvalt zes à zeven weken”, aldus Verbeek voor de camera van FOX Sports. “De competitie duurt niet lang meer, hè? (...) De laatste wedstrijd is op 6 mei. Daarna krijg je de play-offs. Het zou heel mooi zijn als we die niet spelen. Dat is wel een heel grote uitdaging.”

De 33-jarige El Hamdaoui, vijftienvoudig international van Marokko, speelde tot dusverre drie wedstrijden voor de nummer voorlaatst van de Eredivisie. Hij deed in de KNVB Beker mee tegen SC Cambuur (3-1 winst) en in competitieverband maakte hij minuten tegen PSV (0-2 verlies) en Heracles AlmelO (2-1 verlies). In het duel met Heracles raakte hij geblesseerd en moest hij vervangen worden door Adnane Tighadouini.

Over de wedstrijd was Verbeek overigens gematigd tevreden: “Het was geen goede wedstrijd, maar we hebben wel veerkracht en strijdlust laten zien (…) Wij moeten ons nu gewoon richten op het feit dat we punten moeten halen. Waar het schip dan strandt is niet direct belangrijk. Je moet zorgen dat je van die laatste plaats wegblijft. Dan heb je het voorkomen van degradatie nog in eigen handen.”