Salah jaagt op record van Drogba: ‘Ik moet mijn medespelers bedanken’

Mohamed Salah werd zaterdag de eerste speler sinds Luis Suárez (december 2013) die vier doelpunten heeft weten te maken in een Premier League-wedstrijd voor Liverpool. De 25-jarige aanvaller velde Watford met zijn treffers, maar benadrukte na afloop dat hij dat zonder zijn ploeggenoten nooit had gered.

“Ik moet al mijn medespelers bedanken want zonder hen had ik deze cijfers niet kunnen bereiken”, aldus Salah voor de camera van BT Sport. “Iedere wedstrijd proberen we de drie punten te pakken, dat blijft het belangrijkste. Maar ik wil ook in iedere wedstrijd scoren omdat ik het team wil helpen.”

Mohamed Salah is de EERSTE Egyptische???? voetballer die een hattrick maakt in de Premier League! ?????? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 17 maart 2018

Liverpool kon de zege goed gebruiken, want het team van Jürgen Klopp verloor zeven dagen geleden met 2-1 van Manchester United. “Ik denk dat we na de vorige wedstrijd goed gereageerd hebben. We hebben een goed resultaat neergezet, 5-0, en de clean sheet is eveneens belangrijk. We moeten nu naar de komende wedstrijden kijken.”

Liverpool neemt het op 31 maart op tegen Crystal Palace en daarna staat de confrontatie met Manchester City in de kwartfinale van de Champions League op het programma. Overigens staat Salah nu op 28 Premier League-treffers; de enige Afrikaan die in één seizoen meer Premier League-doelpunten maakte, was Didier Drogba in 2009/10 (29 stuks).