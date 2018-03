Aankoop van 30,3 miljoen snoert critici de mond: ‘Hij moest fitter worden’

Everton boekte zaterdag een 1-2 overwinning op Stoke City en die zege kwam voor een groot deel toe aan Cenk Tosun, die de openingstreffer verzorgde en zes minuten voor tijd de winnende maakte. De 26-jarige Turk staat nu op vier treffers in zeven wedstrijden en rekent daarmee af met de kritiek die hij de voorbije weken kreeg.

“Weet je, het is de gebruikelijke onzin die je meekrijgt van mensen buiten de voetbalclub”, aldus Allardyce voor de camera van Sky Sports. “Die mensen zeggen: ‘je betaalt zoveel geld en dan laat je hem niet eens spelen. Waarom eigenlijk niet?’ Nou, omdat die mensen niet weten hoe het zit. Ik wel, zij niet”, reageert de manager gebeten.

Cenk Tosun in zijn laatste drie wedstrijden: ??

?

? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 17 maart 2018

“We wilden dat hij fitter werd en meer gewend raakte aan zijn medespelers. Hij heeft op de training veel extra werk gedaan, met name op het trainingskamp in Dubai. Dat heeft hij niet alleen voor zichzelf maar ook voor ons gedaan”, aldus Allardyce. Everton nam Cenk begin januari voor 30,3 miljoen euro over van Besiktas.

De 25-voudig Turks international, acht doelpunten, tekende een contract tot de zomer van 2022. In dienst van Besiktas kwam hij tot 64 treffers en 13 assists in 142 officiële wedstrijden en met de club uit Istanbul sleepte Cenk twee kampioenschappen in de wacht.