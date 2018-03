FC Twente knokt zich terug en kan thuisnederlaag nipt voorkomen

FC Twente heeft voor het eerst in de clubgeschiedenis twaalf Eredivisie-duels op rij niet gewonnen. Het team van trainer Gertjan Verbeek voorkwam zaterdagavond in eigen huis ternauwernood een nederlaag tegen Willem II, dankzij een laat doelpunt van Peet Bijen: 2-2. In De Grolsch Veste hingen kritische spandoeken richting Verbeek en directeur Jan van Halst, terwijl in de rust rode pepers op het veld werden gegooid. Twente blijft voorlopig zeventiende, met twee punten meer dan Roda JC Kerkrade en twee punten minder dan nummer zestien Sparta Rotterdam.

Willem II had veruit de grootste kansen in de eerste helft, maar scoorde slechts eenmaal. Datzelfde deed Twente ook enkele minuten voor het rustsignaal, waardoor de ploegen uiteindelijk met een tussenstand van 1-1 gingen rusten. Ben Rienstra had Willem II al in de eerste minuut aan de leiding kunnen brengen, maar na een pass van Fernando Lewis schoot hij oog in oog met Joël Drommel naast. Aan de andere kant van het veld schoot Fredrik Jensen vanaf de rand van het zestienmetergebied op de buitenkant van de paal.

Na dertien minuten spelen kwam het scorebord alsnog in beweging. Na een scrimmage in het strafschopgebied schoot Kostas Tsimikas het leer via de paal en de rug van Drommel in het doel: 0-1. FC Twente deed weinig met de mogelijkheden die men kreeg en had het tegelijkertijd zwaar. Een doelpunt van Rienstra werd wegens buitenspel afgekeurd. Vlak voor rust kwam het team van Verbeek toch op gelijke hoogte. De defensie van Willem II stond niet op te letten bij een vrije trap, waardoor de vrijstaande Thomas Lam kon binnenkoppen.

In de openingsfase van het tweede bedrijf ging de wedstrijd op en neer. Na een goede steekpass van Elmo Lieftink schoot Tsimikas de bal nipt voorlangs. Luttele minuten later leek Jensen van dichtbij voor de 2-1 te zorgen, maar Tsimikas gooide zich met zijn lichaam voor de bal. Adam Maher had eveneens de 2-1 op zijn schoen. Na een heerlijke individuele actie kwam hij oog in oog met Timon Wellenreuther niet verder dan een schot dat naast ging.

Een dure misser, daar Fran Sol een minuut later de 1-2 fabriceerde. De aanvaller draaide zich knap vrij en schoof de tweede treffer van de Tilburgers achter Drommel. Met invaller Jos Hooiveld in de aanval ging FC Twente alles of niets spelen en dat resulteerde vier minuten voor het einde in de 2-2, na een scrimmage in het zestienmetergebied. Het was daarna aan Drommel te danken dat Mohamed El Hankouri niet de 2-3 maakte.