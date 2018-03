Salah verbetert record van Torres na kwartet aan doelpunten

Mohamed Salah is niet te stoppen in de Premier League. De aanvaller gidste Liverpool zaterdag met een vierklapper voorbij Watford: 5-0. Salah vijzelde zijn seizoenstotaal op naar 36 doelpunten in officiële wedstrijden. Hij werd de speler met het hoogste aantal doelpunten ooit in een debuutseizoen voor Liverpool: Salah verbeterde het record van Fernando Torres (33 in 2007/08). Bovendien werd hij de eerste Egyptenaar ooit met een hattrick in de Premier League. Liverpool overnacht als nummer drie in de Premier League.

Salah wist het record van Torres nog in de eerste helft te breken. De aanvaller sloeg in de vierde minuut voor het eerst toe. Salah werd aan de rechterflank gevonden door Sadio Mané, drong het strafschopgebied binnen en kapte twee verdedigers uit met een beweging. Oog in oog met doelman Orestis Karnezis bleef de Egyptenaar koel: 1-0. Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis, zette daarmee de toon voor de rest van de wedstrijd. The Reds kwamen zelden in de problemen en nog voor rust maakte Salah er 2-0 van.

Twee minuten voor de onderbreking dook Salah op bij de tweede paal. Hij werd gevonden door Andrew Robertson, ontsnapte aan zijn bewaker en tikte raak. Veel kansen had Liverpool in de eerste helft niet gekregen, maar ook Watford wist weinig gevaar te stichten. Wel moest Loris Karius ingrijpen na een kopbal van Richarlison, terwijl Karnezis een inzet van Roberto Firmino verwerkte. Na de 2-0 leek het duel echter gelopen, temeer omdat Liverpool ook in de tweede helft sterk uit de kleedkamer kwam. Het duurde niet lang voordat de thuisploeg er nog een schep bovenop deed.

Ditmaal was Salah de aangever in plaats van de doelpuntenmaker. De clubtopscorer draaide open aan de rechterflank, stoomde op en zocht Firmino. Die had een slimme loopactie in huis en rondde af met een hakbal. Toch gaf Watford zich niet gewonnen: de bezoekers waren dicht bij de 3-1, toen een vrije trap van Roberto Pereyra uiteenspatte op de lat. Vervolgens zakte het tempo in. Watford had relatief veel balbezit, maar wist daar niet veel mee te doen. Het duel leek dus geruisloos te eindigen, maar Salah sloeg nog tweemaal toe. Hij completeerde zijn hattrick met een schot tussen vijf verdedigers en bepaalde de eindstand met een intikker. In de competitie staat Salah op 28 doelpunten, 4 meer dan Harry Kane.