Turkse topper ontbrandt in slotfase; Fenerbahçe grijpt strohalm niet

Fenerbahçe is er niet in geslaagd om de spanning in de Turkse titelstrijd nog verder op te voeren. De nummer vier van Turkije had een overwinning op Galatasaray nodig om zich te nestelen op de tweede plek, maar er werd zaterdag niet gescoord: 0-0. Daardoor heeft Galatasaray nog altijd zes punten voorsprong op Fenerbahçe. Nummers twee en drie Besiktas en Medipol Basaksehir treffen elkaar zondag.

De laatste keer dat Galatasaray won in het Sükrü Saracoglustadion, was in 1999. Met Garry Mendes Rodrigues in de basis hoopte de koploper van Turkije die vloek te verbreken, hoewel Galatasaray gezien de stand op de ranglijst ook vrede had met een gelijkspel. In de eerste helft kregen beide ploegen enkele kansen om de score te openen, maar dat waren geen grote mogelijkheden. Na rust hadden de bezoekers grotere mogelijkheden.

Rodrigues werd bijvoorbeeld gevonden door Sofiane Feghouli, alvorens de geboren Rotterdammer vanaf de linkerflank de reflexen van doelman Volkan Demirel testte. De rebound was vervolgens niet besteed aan Bafétimbi Gomis. Na een uur was Galatasaray opnieuw dichtbij, maar Volkan had een knappe redding in huis op een krachtig schot van Yuto Nagatomo.

Een treffer van Fernandão van Fenerbahçe werd afgekeurd wegens buitenspel, terwijl Fernando Muslera een andere inzet van de Braziliaan knap pareerde. Kort voor tijd trof Maicon de paal uit een vrije trap voor Galatasaray en miste Tolga Cigerci een uitstekende kans. De 'intercontinentale derby' ontbrandde dus in de slotfase, maar er werd desondanks niet meer gescoord.