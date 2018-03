Valencia wint, blijft zeven duels op rij ongeslagen en passeert Real Madrid

Valencia overnacht als de nummer drie van LaLiga. Het team van Marcelino zegevierde zaterdag thuis met 3-1 over Deportivo Alavés en passeert Real Madrid, dat zondagavond nog wel in het Santiago Bernabéu tegen Girona in actie komt: 59 om 57 punten. Valencia heeft nu al zeven competitiewedstrijden op rij niet verloren: zes zeges, één remise.

Valencia legde in de eerste helft de basis voor de overwinning, met dominant voetbal en twee doelpunten. Na twintig minuten was het raak: na een heerlijke aanval via Carlos Soler, Dani Parejo en Rodrigo was het laatsgenoemde die Fernando Pachecho verschalkte. Bijna een kwartier later was het weer raak: Simone Zaza kreeg veel ruimte na een vrije trap van Parejo.

Het was aan Pacheco te danken dat Alavés niet met een ruimere achterstand de rust in ging. Dat was aanvankelijk ook cruciaal in de intenties van Alavés na rust, daar na twee minuten al de 2-1 op het scorebord verscheen. Na een pass van Martín Aguirregabiria vanaf rechts werkte Rubén Sobrino de bal met een bekeken inzet in de linkerhoek: 3-1.

De Baskische vreugde was van korte duur. Zes minuten later maakte een eigen doelpunt een einde aan de illusies van het team van Abelardo. Victor Laguardia voorkwam dat Zaza een pass van Soler kon verzilveren, maar werkte het leer wel in zijn eigen doel. De dubbele voorsprong stelde Valencia in staat om het duel professioneel uit te spelen, ook al deed Alavés er nog alles aan om terug in de wedstrijd te komen.