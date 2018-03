SC Heerenveen realistisch: ‘Er komt een ideaal moment voor stap omhoog’

Kik Pierie is dit seizoen op zeventienjarige leeftijd uitgegroeid tot een vast waarde in de defensie van sc Heerenveen en dat is het talent al op belangstelling van een aantal gerenommeerde clubs komen te staan. Engelse media meldden onlangs dat de verdediger op het lijstje staat bij onder meer Manchester United en Chelsea en de Friezen lijken zich ervan bewust dat er een moment komt dat Pierie de overstap zal maken naar een grotere club.

“Er gaat natuurlijk belangstelling komen voor Kik. Dat was er vorig jaar al, dat zal er dit jaar zijn en komend jaar ook”, legde directeur Luc Eisenga uit tijdens een vragensessie op de Facebook-pagina van zijn club. “Kik is een van onze grootste talenten uit de jeugdopleiding. En er is altijd een ideaal moment voor iemand om de stap te maken naar een grotere club.”

Eisenga heeft echter niet het idee dat Pierie, die september vorig jaar zijn contract verlengde tot medio 2021, al ‘klaar’ is in het Abe Lenstra Stadion: “Zijn ontwikkeling bij SC Heerenveen gaat nog steeds door. Maar uiteindelijk gaat hij zeker een keer een stap omhoog maken.” Pierie kwam dit seizoen tot nu toe 25 keer in actie in de Eredivisie, waarin hij goed was voor één doelpunt en drie assists.