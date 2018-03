Feyenoord tegen PEC: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Feyenoord vervolgt de jacht op de vierde plaats zondag met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers reizen met vertrouwen af naar Overijssel, daar vorig weekend met 2-1 werd gewonnen van AZ. PEC Zwolle heeft voor eigen publiek wat recht te zetten; vorige week zondag ging de ploeg van trainer John van ’t Schip met 2-0 onderuit tegen FC Groningen.

Feyenoord heeft het doorgaans lastig in het MAC³PARK stadion. Sinds PEC Zwolle actief is in de Eredivisie (2012) slaagde Feyenoord er niet in om in Zwolle te winnen. "Het geeft aan dat we altijd moeite hebben met PEC Zwolle. Vorig jaar kwamen we ook al snel met 2-0 achter, maar konden we nog 2-2 maken. Een belangrijk punt in de competitie. De wedstrijden daarvoor verloren, een gelijkspel. Nog niet gewonnen, zaak voor ons om dat zondag wel te gaan doen," zei Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie.

Blessures PEC Zwolle en Feyenoord

Bij Feyenoord ontbreken Jeremiah St. Juste en Sam Larsson door blessures. Robin van Persie kon door een ontstoken teen niet volledig meetrainen en zal zondag op de bank beginnen. Karim El Ahmadi en Jan-Arie van der Heijden ontbraken op een aantal trainingen door blessures, maar kunnen naar verwachting gewoon aan de aftrap verschijnen. Bij PEC Zwolle ontbreken Stef Nijland, Dico Koppers en Dirk Marcellis.

Schorsingen PEC Zwolle en Feyenoord

Bij zowel PEC Zwolle als Feyenoord is geen enkele speler geschorst.

Vermoedelijke opstellingen PEC Zwolle en Feyenoord

Volgens het Algemeen Dagblad laat Giovanni van Bronckhorst dezelfde elf spelers aan de aftrap verschijnen als tegen AZ. Dat betekent dat Eric Botteghin opnieuw plaats moet nemen op de bank en dat Ridgeciano Haps op links de voorkeur krijgt boven Tyrell Malacia.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Boer, Ehizibue, Dekker, Sandler, Ligeon, Thomas, Bakker, Saymak, Namli, Menig, Mokthar

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Jones, Diks, Van Beek, Van der Heijden, Haps, El Ahmadi, Toornstra, Vilhena, Berghuis, Jørgensen, Boëtius

Feyenoord – PEC Zwolle eerder dit seizoen

Op zaterdag 14 oktober stonden beide ploegen tegenover elkaar in De Kuip. Dat duel eindigde toen in een doelpuntloos gelijkspel. Met name in de tweede helft zocht de thuisploeg naar de openingstreffer, maar Diederik Boer stond zijn mannetje. Het was voor het eerst sinds de thuiswedstrijd tegen FC Twente op 27 januari 2013 dat Feyenoord thuis met 0-0 gelijkspeelde.



Statistieken PEC Zwolle – Feyenoord

O Feyenoord is voor het eerst sinds 2007 zonder Eredivisiezege in de eerste vijf uitduels van een kalenderjaar: één remise, vier nederlagen. De Rotterdammers wisten nog nooit geen van de eerste zes uitwedstrijden na de jaarwisseling te winnen.

O Alleen bij wedstrijden van PEC Zwolle werd er dit Eredivisieseizoen nog niet gescoord door een invaller.

O Steven Berghuis (12 goals, 9 assists) kan de eerste Nederlander met dubbele cijfers voor goals en assists worden bij Feyenoord in een Eredivisieseizoen sinds Dirk Kuijt in 2005/06 (22 goals, 16 assists).

O Slechts zes teams kregen meer schoten op doel tegen in 2018 (waaronder PEC Zwolle, 54) dan Feyenoord (48), terwijl de Rotterdammers voor de winterstop veertien schoten op doel minder tegen kregen dan elke andere ploeg (55 in 17 duels).

O Dertien van de vijftig Eredivisiedoelpunten van Feyenoord dit seizoen werden gemaakt van buiten het strafschopgebied, de laatste keer dat een ploeg minstens zo vaak scoorde van buiten de zestien in een Eredivisieseizoen was in 2015/16: Ajax 17 keer, Heracles 13 keer. De ploeg scoort met een hoger percentage van zijn afstandschoten dan elke andere ploeg in 2017/18: 7,3%.