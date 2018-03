Barcelona tempert euforie: ‘Voor ons is het een zeer moeilijke tegenstander’

Ernesto Valverde gaat niet mee in de euforie die is ontstaan na de loting voor de kwartfinales van de Champions League. Barcelona ontliep lastige tegenstanders als onder meer Manchester City, Real Madrid of Bayern München en werd gekoppeld aan AS Roma, de huidige nummer drie van de Serie A. De coach van Barcelona ziet niet in waarom de fans en de media zo positief gestemd waren over de koppeling aan de Romeinen.

“Elke tegenstander is lastig”, vertelde Valverde daags voor de competitiewedstrijd tegen Athletic Club. “En AS Roma is dat ook. Ik hoorde al dat er vergelijkingen werden getrokken met andere koppelingen, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Als ik naar de statistieken kijk… AS Roma won met 3-0 van Chelsea, een rivaal waar wij moeite mee hadden. En eindigde in de groepsfase boven Chelsea en Atlético Madrid. Onze rivaal in LaLiga.”

“Niemand binnen de club denkt dat dit de best mogelijke tegenstander is”, vervolgde Valverde. “Voor ons is het een zeer moeilijke opponent.” Hij wil dan ook niks horen over de mogelijke triplete die lonkt. “Eerst werd ons verweten dat we drie wedstrijden op rij gelijkspeelden, nu wordt er over de triplete gesproken. Daar kunnen we niet aan denken. De mogelijkheid is er, maar niet meer dan dat. Je kan zomaar struikelen. Ik geloof niet in voorspellingen, ook al slaagden Josep Guardiola en Luis Enrique er in hun eerste jaar wel in.”

Eusebio Di Francesco kreeg vanuit Rome mee dat de media in Spanje positief waren over de koppeling van Barcelona aan i Giallorossi. “Wij glimlachten ook”, vertelde de coach van AS Roma daags voor het duel met Crotone. “We zijn trots dat we in de kwartfinales staan. We staan tegenover het beste team ter wereld met de beste speler ter wereld, Lionel Messi. We zijn enthousiast en trots over deze kans.”