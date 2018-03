Deportivo komt ook in zevende wedstrijd onder Seedorf niet tot winst

Het degradatieduel tussen Deportivo la Coruña en Las Palmas heeft zaterdagmiddag geen winnaar opgeleverd. De krachtmeting in Riazor eindigde in 1-1. Clarence Seedorf wacht zodoende na zeven competitieduels nog altijd op zijn eerste zege: drie remises, vier nederlagen. Zowel Deportivo (20 punten) als Las Palmas (21 punten) heeft relatief weinig aan de remise: Levante, dat op de veilige zeventiende plek staat, verzamelde tot dusver 27 punten.

De wedstrijd was nog geen drie minuten oud of Deportivo liep reeds achter de feiten aan. Na balverlies van Fernando Navarro werd Alen Halilovic geen strobreed in de weg gelegd en mocht hij de bal diagonaal achter Rubén mikken. Het team van Seedorf reageerde echter goed op het vroege tegendoelpunt en vocht zich met meer intensiteit in het spel terug in de wedstrijd. In de twintigste minuut kopte Raúl Albentosa uit een corner raak: 1-1.

Las Palmas stond in het restant van de eerste helft hevig onder druk. Adrián en Florin Andone hadden het vizier echter niet op scherp staan en doelman Leandro Chichizola reageerde goed op een inzet van Sulley Muntari. In de tweede helft kon het duel alle kanten op, met onder meer een inzet van Lucas Pérez op het aluminium en een misser van Halilovic. Vlak voor tijd had Chichizola een puike redding op een kopbal van Sidnei in huis. Zakaria Bakkali deed de laatste twintig minuten mee, als vervanger van Emre Colak, en had in de extra tijd de 2-1 op de schoen. De inzet van de ex-PSV’er ging echter rakelings naast.