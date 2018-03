‘Ik ben blij met deze erkenning, zeker als je hoort dat Real wordt genoemd’

Alisson Becker kwam al in 2016 over van Internacional, maar beleeft na een moeilijke eerste jaar dit seizoen zijn grote doorbraak bij AS Roma. De 25-jarige Braziliaan wordt over het algemeen beschouwd als een van de beste doelmannen van de Serie A en zou ook al in de belangstelling staan van clubs als Liverpool en Real Madrid. Alisson zelf voelt zich gevleid door de geruchten.

“Ik ben blij dat ik deze erkenning krijg. Het zegt dat ik mijn werk goed doe en dat ze me in de gaten houden, zeker als je hoort dat Real Madrid ook wordt genoemd”, vertelt hij in gesprek met Globoesporte. “Het is als een massage voor het ego, dat kan ik niet ontkennen. Maar het beïnvloedt mijn prestaties niet, ik ben gefocust op het moment. Maar ik ben wel blij met de erkenning.”

Alisson staat nog tot medio 2021 onder contract in de Eeuwige Stad en wil zich niet uitlaten over zijn toekomst: “Ik hou er niet van om daarover te praten. Ik heb mijn persoonlijke doelstellingen en dromen, dat is normaal, maar ik ben enorm gefocust.” Dit seizoen herstelde hij zich knap van een tegenvallend eerste jaar: “Ik ben wellicht wat ondergewaardeerd geweest. Ik heb een moeilijk jaar gehad waarin ik niet zoveel speelde als ik had gewild.”

Roma elimineerde Shakhtar Donetsk afgelopen week in de achtste finales van de Champions League en werd vrijdag gekoppeld aan Barcelona. Alisson denkt dat zijn ploeg er klaar voor is om het op te nemen tegen de koploper van LaLiga: “We hebben ons voorbereid. We doen ons werk goed en we werken hard.”