Zidane erkent: ‘Om heel veel redenen had ik liever niet tegen ze gespeeld’

Real Madrid staat in de kwartfinales van de Champions League tegenover Juventus, zo maakte de loting vrijdagmiddag duidelijk. Voor Zinédine Zidane een weerzien met de club waar hij vijf jaar uit zijn actieve loopbaan doorbracht én de tegenstander in de Champions League-finale van afgelopen seizoen. De Fransman erkende daags voor het competitieduel van de Koninklijke met Girona dat hij persoonlijk liever een andere club had getroffen.

“Ik heb vijf jaar voor Juventus gespeeld, het is en was een belangrijke club voor mij”, vertelde Zidane tijdens een persconferentie. “Het wordt dat ook een emotionele ontmoeting voor mij. Sterker nog, ik had om heel veel redenen liever niet tegen ze gespeeld. Het is een wedstrijd die er binnenkort aan komt. Ik zal me net als mijn spelers op de wedstrijd focussen en zal mijn herinneringen links laten liggen. Maar ik zal Juventus nooit vergeten.”

Real Madrid was in de eindstrijd van afgelopen seizoen met 4-1 te sterk voor Juventus. Zidane is van mening dat het team van Massimiliano Allegri deze voetbaljaargang niet aan kwaliteit heeft ingeleverd. “Het is een competitief elftal en het zal een bijzonder zware tweestrijd worden”, verzekerde de Fransman. “Het zal, zoals altijd, fifty-fifty zijn. We spelen de eerste wedstrijd in Turijn, we zullen zien.”

Favorieten als Barcelona en Bayern München spelen tegen respectievelijk AS Roma en Sevilla, op papier 'makkelijkere' opponenten, maar Zidane wil niets weten van manipulatie tijdens lotingen. “Ik heb nooit geloofd in warme of koude ballen. Nu nog steeds niet. We spelen tegen een geweldige rivaal en in deze fase van de competitie is elke tegenstander van een uitzonderlijk niveau.”