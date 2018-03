‘Van Halst moet zijn conclusies trekken, dat zou het beste zijn’

FC Twente maakt een zwaar seizoen mee. De club uit Enschede is met Gertjan Verbeek toe aan de tweede trainer van het seizoen, maar ook onder de huidige oefenmeester blijven de resultaten uit. Twente staat op de zeventiende plaats in de Eredivisie en moet vrezen voor degradatie. Martien Vreijsen, oud-speler van de club, vindt dat de clubleiding verantwoordelijk is voor de slechte prestaties.

Met nog zeven wedstrijden voor de boeg wordt het voor Twente een hels karwei om zich uit de gevarenzone te knokken. "De leiding faalt compleet", zegt Vreijsen in gesprek met de NOS. "Het blijkt nu wel dat Jan van Halst totaal ongeschikt is als directeur. Hij weet het goed uit te leggen op een computer, maar maakt er nu een grote puinhoop van."

Volgens Vreijsen worden de capaciteiten van Verbeek overschat. “Hij wordt vaak een ruwe bolster, blanke pit genoemd. Da's leuk en aardig, maar het is onderhand wel uitgewerkt. Van Halst is verantwoordelijk voor zijn aanstelling. Hij moet zijn conclusies trekken, dat zou het beste zijn. Van Halst van het podium af en rust in de tent.” Zaterdagavond staat voor Twente het thuisduel met Willem II op het programma.