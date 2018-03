‘Dan zeggen we nu maar: de opvolger van Robben komt uit Beerta’

Hans Hateboer vertrok ruim een jaar geleden bij FC Groningen om voor Atalanta te gaan voetballen. Zijn overstap naar de Serie A is goed uitgepakt. Hateboer mag zich een vaste basisspeler noemen bij de nummer acht van de Italiaanse competitie. De rechtsback werd vrijdag beloond voor zijn goede prestaties, daar hij is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Vader André Hateboer is trots op zijn zoon.

De uitnodiging voor Oranje heeft tot grote vreugde geleid bij zijn familie en zijn geboortedorp Beerta in Groningen. "De telefoon staat roodgloeiend", laat vader Hateboer weten aan het Dagblad van het Noorden. "Mensen komen spontaan de zaak binnen en feliciteren mij. Geweldig. Ik heb niet eens tijd om een traan te laten. Ik word op dit moment geleefd. Hans is booming en iedereen vindt er iets van. Dat chauvinisme vind ik wel mooi. Het is toch ook iets om trots op te zijn. Wie had dit ooit gedacht? Hans in Oranje.”

"Ik denk dat hij geselecteerd is vanwege zijn winnaarsmentaliteit. Als je de selectie ziet, heeft Ronald Koeman ook veel winnaars geselecteerd”, aldus Hateboer senior, die het jammer vindt dat zijn zoon niet met Arjen Robben, afkomstig uit Bedum, in Oranje komt te spelen. “Dan zeggen we nu maar: de opvolger van Robben komt uit Beerta." Het Nederlands elftal komt maandag bij elkaar in Zeist, ter voorbereiding op de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal.