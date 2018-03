‘We hebben Pogba en hem allebei zien spelen, er is geen vergelijking mogelijk’

Paul Pogba is ondanks dat hij de laatste weken een aantal tegenvallende wedstrijden speelde, waaronder tegen Sevilla afgelopen week, door Didier Deschamps wel opgeroepen voor het Franse nationale elftal, terwijl Geoffrey Kondogbia als sinds september 2015 op zijn zesde interland wacht. Valencia-trainer Marcelino snapt niet hoe het kan dat zijn middenvelder over het hoofd wordt gezien.

“Kondogbia speelde niet alleen briljant tegen Sevilla (in een wedstrijd die Valencia afgelopen weekend met 2-0 won, red.), maar hij speelt het hele seizoen al geweldige wedstrijden. Hij is een sleutelspeler voor ons, hij is belangrijk voor de manier waarop wij spelen en hoewel ik de andere Franse middenvelders niet op de voet volg, denk ik dat een aantal van hen de afgelopen tijd niet in de buurt van het niveau van Kondogbia is gekomen”, vertelde de trainer op een persconferentie.

“We hebben Pogba tegen Sevilla gezien en Kondogbia tegen dezelfde tegenstander en er valt geen enkele vergelijking te maken. Ik heb echter, zoals altijd, totaal respect voor de bondscoaches en als trainer van Valencia ben ik blij dat hij hier bij ons speelt”, gaat Marcelino, die zich met los Che voorbereidt op de wedstrijd tegen Alavés van zaterdagmiddag, verder.

Valencia huurt Kondogbia op het moment nog van Internazionale, maar is naar verluidt bezig om de 25-jarige middenvelder definitief in te lijven. De huidige nummer vier van LaLiga zou voorafgaand aan het seizoen een transferclausule van 25 miljoen euro met i Nerazzurri overeengekomen zijn voor de controleur, die in 2015 nog voor 36 miljoen euro door de Italianen werd opgehaald bij AS Monaco, en lijkt bereid om daaraan te voldoen.