‘Het zegt veel dat je samen met Ajax hofleverancier bent’

Guus Til, Marco Bizot en Wout Weghorst zijn door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de selectie voor het Nederlands elftal. De drie spelers van AZ kregen het goede nieuws vrijdag te horen. Trainer John van den Brom hoorde het bericht van Koeman donderdag al. "Op zo’n mooi telefoontje hoop je natuurlijk als trainer”, aldus Van den Brom.

Van den Brom had het nieuws het liefst donderdag al aan het drietal doorgegeven. "Zoiets wil je direct delen met de jongens, maar dat kon nog niet. Dat hebben we vanochtend (gisteren, red.) na het ontbijt gedaan, geweldig”, aldus de coach tegenover De Telegraaf. “Met name voor die jongens is het mooi, maar ook voor alles en iedereen bij de club. Het zegt veel dat je samen met Ajax hofleverancier bent."

De drie spelers van AZ kwamen nog nooit uit voor Oranje. Van den Brom hoopt dat de keeper, middenvelder en spits debuteren tegen Engeland of Portugal. "Je hoopt als je geselecteerd wordt dat je ook daadwerkelijk minuten kan gaan maken”, klinkt het. “Een voorselectie is mooi, geselecteerd worden is geweldig, maar uiteindelijk je debuut maken voor Oranje, daar gaat het om. Ik vind ook dat ze er alle drie met die verwachting naartoe moeten gaan.”

Volgens Van den Brom moet het drietal bij Oranje laten zien wat ze in huis hebben. “Ik ben er benieuwd naar hoe ze zich staande houden. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. Ze zijn alle drie heel nuchtere gasten, die genieten van het moment, maar gaan daar niet naartoe om vakantie te vieren. Die gaan zich tonen vanaf het moment dat ze daar bij elkaar komen."