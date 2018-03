‘Ik had testtrainingen gedaan bij Ajax, maar toen wilden ze me nooit hebben’

Oussama Assaidi brak op jonge leeftijd door bij FC Omniworld en verdiende via De Graafschap een transfer naar sc Heerenveen. In Friesland maakte hij een sterke ontwikkeling door, met een transfer naar Liverpool als gevolg. De Marokkaans international verkoos een contract in Engeland boven een overstap naar Ajax, zo laat hij weten in De Telegraaf.

“Ik kon toen onder andere naar Ajax”, aldus Assaidi, terugkijkend op de zomer van 2012. “Als jongen had ik daar testtrainingen gedaan, maar toen wilden ze me nooit hebben. Wat ik in die periode heb gemerkt, is dat clubs als ze interesse hebben in Marokkaanse spelers extra gaan informeren of je wel een goede jongen bent en goed in de groep past en zo.”

De interesse van Ajax ging gepaard met telefoontjes vanuit Amsterdam naar de omgeving van Assaidi. Er werd gevraagd of de toenmalige speler van Heerenveen een moeilijke jongen was. “Dat vond ik wel vreemd. Er waren nooit rare dingen gebeurd bij de clubs waar ik speelde. Waarom ga je dan zulke vragen stellen?”

Uiteindelijk verkoos Assaidi een avontuur in de Premier League boven een transfer naar Ajax. “Ik ben trots dat ik in de Premier League heb gespeeld. Ik ben pas laat in het profvoetbal gekomen en was dolgelukkig toen ik op mijn achttiende mijn eerste contractje kon tekenen bij FC Omniworld. Als je toen had gezegd dat ik bij Liverpool zou uitkomen, had ik je niet geloofd."