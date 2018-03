PSV ontvangt VVV: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Na de zeperd van vorig weekend heeft PSV wat goed te maken. Zaterdagavond zal de ploeg van trainer Phillip Cocu in het Philips Stadion willen bewijzen dat de 5-0 nederlaag tegen Willem II slechts een incident was. De koploper van de Eredivisie wil niet opnieuw schade oplopen richting het kampioenschap. Nieuw puntenverlies zou de titelhoop volledig terugbrengen bij Ajax.

“Wat we vandaag lieten zien, lag ver onder de ondergrens. We moeten ons kapot schamen. Zo zie je maar: we mogen nog lang niet over een eventueel kampioenschap praten. Ik ben extreem teleurgesteld in wat we vandaag hebben laten zien. Wat wij hebben laten zien, slaat helemaal nergens op. Het was niet om aan te gluren”, zei Cocu vorige week zaterdag na de grootste nederlaag sinds 1964. VVV kan de borst natmaken, want voor eigen publiek wil PSV zich revancheren.

Blessures PSV

Cocu beschikt tegen VVV over een vrijwel fitte selectie. Alleen de Argentijnse spits Maximiliano Romero ontbreekt nog altijd.

Schorsingen PSV

Bij PSV keert Hirving Lozano terug van een schorsing. De clubtopscorer heeft er een straf van drie wedstrijden opzitten na zijn rode kaart tegen sc Heerenveen.

Vermoedelijke opstellingen PSV en VVV

Naar verwachting keert Lozano direct weer terug in de basis bij PSV. Het is de vraag wie het slachtoffer wordt van de terugkeer van de Mexicaan. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Gastón Pereiro plaats zal moeten nemen op de bank.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet, Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Van Ginkel, Hendrix, Ramselaar, Lozano, De Jong, Bergwijn

Vermoedelijke opstelling VVV: Unnerstall, Janssen, Röseler, Promes, Janse, Post, Rutten, Leemans, Hunte, Seuntjens, V. van Crooij

VVV – PSV eerder dit seizoen

In oktober vorig jaar leek het er kort op dat VVV ging stunten tegen PSV. Via Jürgen Locadia waren de Eindhovenaren nog wel op voorsprong gekomen in de eerste helft. Door goals van Clint Leemans en Torino Hunte was het plots de ploeg van Maurice Steijn die aan de leiding ging. Nadat Gastón Pereiro voor de gelijkmaker tekende, kreeg Jerald Promes een rode kaart en kwam de thuisploeg met een man minder te staan. PSV profiteerde optimaal van de man-meer-situatie en liep via Daniel Schwaab, Mauro Júnior en nogmaals Pereiro uit naar een 2-5 overwinning.

Statistieken PSV – VVV

O VVV-Venlo is de enige ploeg waar PSV in de laatste 28 Eredivisieduels niet van heeft verloren; de Venlonaren wonnen op 12 september 1976 voor het laatst van de Eindhovenaren.

O PSV is ongeslagen in de laatste 27 thuisduels in de Eredivisie en zet bij minimaal een punt tegen VVV de langste reeks neer sinds januari 2005-januari 2007 (toen 37 thuisduels op rij).

O PSV won in de clubhistorie 749 competitieduels in eigen huis, van alle Eredivisieclubs won alleen Ajax vaker een thuisduel in competitieverband (813).

O PSV gaf dit Eredivisie-seizoen meer strafschoppen weg dan elke andere ploeg (9, waaronder één tegen VVV), terwijl geen team minder penalty’s tegen kreeg dan VVV (2, gelijk met Heracles, Sparta en Vitesse).

O Ondanks zijn afwezigheid in de laatste drie speelronden is Hirving Lozano nog steeds (gedeeld) Eredivisie-topscorer (13 goals) en de speler die dit seizoen het vaakst voor een gelijkmaker of voorsprong zorgde (8 keer).