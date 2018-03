‘Lozano begrijpt waarschijnlijk niet alle beslissingen van de scheidsrechters'

Hirving Lozano is zaterdagavond weer inzetbaar bij PSV. De Mexicaanse aanvaller moest de afgelopen drie wedstrijden aan zich voorbij laten gaan door een schorsing. Lozano kreeg tegen sc Heerenveen zijn tweede rode kaart van het seizoen. Hans Westerhof, ex-trainer van Pachuca, kent de 22-jarige international als een speler die vaak de grenzen opzoekt.

“Ik geloof daarbij niet dat er slechte intenties bij zijn”, laat Westerhof weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Hij gaat gewoon heel ver om te winnen, soms nog te ver. Hij speelt met het hart en dan liggen alle verschillende emoties soms dicht bij elkaar. Het kan dan ook wat onbeholpen ogen.”

Bij balverlies van PSV kan Lozano zich nog verbeteren, meent Westerhof. “Als hij de bal terug wil veroveren, moet hij slimmer en sluwer zijn”, klinkt het. “Alle ogen zijn nu natuurlijk op hem gericht en hij kan zich zo’n schorsing eigenlijk niet meer permitteren. Je kunt niet elk seizoen een handvol wedstrijden zo missen.”

Lozano moet zich volgens Westerhof nog wel wat aanpassen in de Eredivisie. “Het gaat er in Mexico wel wat ruiger aan toe dan hier. Hij heeft daar nogal wat aanslagen te verduren gehad. Daar word je een grote jongen van, maar hij begrijpt waarschijnlijk niet alle beslissingen van de scheidsrechters hier. Dat zal hij toch snel moeten leren. Ook van zijn schorsingen in dit seizoen wordt hij een grote jongen, omdat hij de grenzen van het toelaatbare nu beter leert kennen.”