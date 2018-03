‘Dat wordt naar de rechtsbackpositie sprinten voor foto met Cristiano Ronaldo’

Ronald Koeman maakte vrijdag zijn definitieve selectie voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal bekend en ruimde plek in voor vijf debutanten. Naast Justin Kluivert, Wout Weghorst, Marco Bizot en Hans Hateboer mag ook AZ-talent Guus Til dromen van zijn eerste minuten in Oranje. De middenvelder kijkt uit naar het avontuur, al weet hij ook niet precies waar hij zich op moet voorbereiden.

“Wat ik ervan verwacht? Ik weet het écht niet. Ik weet, denk ik, net zoveel als jij. Jij hebt er ook nooit bij gezeten toch?”, knipoogt hij in gesprek met De Telegraaf. Til geeft aan het alleen al mooi te vinden dat hij mee kan trainen met ‘de grote jongens’. De middenvelder kijkt veel wedstrijden van zijn droomclub Liverpool en zal volgende week op het veld staan met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum: “Voor de tv zit ik dan al van: ‘Come on boys’. Ik ga ervan genieten.”

Naast zijn medespelers kan Til in het geval van een debuut ook bij de tegenstanders van het Nederlands elftal grote namen tegenkomen. Het talent weet wel wat hij gaat doen als hij daadwerkelijk minuten mag maken tegen Portugal: “Dat zijn mooie wedstrijden. Dat wordt van de tien-positie naar de rechtsbackplek sprinten voor Cristiano Ronaldo, als er dan snel wat fotootjes worden gemaakt, heb ik die mooi te pakken.”

Til vormt samen met Weghorst en Bizot de afvaardiging van AZ en voor alle drie is het de eerste keer dat zij deel uit maken van de selectie van Oranje. Wat betreft laatstgenoemde is de uitverkiezing van het drietal een bevestiging van het goede seizoen dat de Alkmaarders doormaken: “Ik zat tegenover Wout. We keken elkaar aan en hadden zonder woorden zoiets van: ‘We did it’. Dat we met z’n drieën kunnen gaan, is niet alleen mooi voor ons, maar ook voor AZ.”