‘Chelsea wil winkelen bij Arsenal’: ‘Ik denk dat ik geen prioriteit ben’

Arsenal rondde onlangs de contractsoaps rond Mesut Özil, die bijtekende, en Alexis Sánchez, die naar Manchester United vertrok, af en zit momenteel met Jack Wilshere in een soortgelijke situatie. De Engelsman is echter niet de enige schakel op het middenveld die beschikt over een kortlopende verbintenis, aangezien het contract van Aaron Ramsey na dit seizoen nog slechts een jaar doorloopt.

Chelsea zou van die situatie willen profiteren en er volgens de Daily Mirror aan denken om zich in de zomer bij de buurman te melden. Ramsey zelf hoorde nog niets van the Gunners over een eventuele nieuwe verbintenis: “Er is op dit moment niets te vertellen, ik denk dat ze op dit moment druk zijn met andere contracten”, vertelde hij aan BT Sport, dat hem ook de vraag stelde of hij het idee had een prioriteit te zijn voor Arsenal: “Ik denk het niet.”

Of Arsenal van plan is om mee te werken aan een zomers vertrek valt echter te bezien, aangezien trainer Arsène Wenger vrijdag tijdens een perspraatje aangaf bereid te zijn het risico op een transfervrij vertrek van Ramsey in 2019 te nemen: “Nee zeker niet”, antwoordde hij op de vraag of de Londenaren het in dit geval anders zullen aanpakken. “Je wilt de problemen zeker aanpakken. Ik weet niet waar jullie naar op zoek zijn, wij willen dat de spelers blijven.”

“We willen dat de spelers bij deze club blijven. Daarom heb ik het ook altijd over waarden. Deze club is gemaakt door de mensen die echt in het weefsel werken, als een van de weinige clubs ter wereld. We willen dat onze spelers trots zijn op de waarden die daardoor gecreëerd zijn. Ze zijn gebaseerd op hard werken, bescheidenheid en het verlangen om samen te werken. We willen dat de spelers die waarden adopteren, samenblijven en die waarden ook uitdragen. Dat is wat we willen, dat is wat ik wil. Dat is mijn droom.”