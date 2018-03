‘Dan vloog de bal van mijn voet af, geen idee of Klaas-Jan ook zo denkt’

Klaas-Jan Huntelaar keerde afgelopen zomer terug bij Ajax en is de laatste maanden eerste keus in de spits bij de Amsterdammers. Hoewel hij dit seizoen tien keer het net wist te vinden, wil het maken van doelpunten de afgelopen weken niet zo vlotten voor de routinier. Youri Mulder gaat er echter van uit dat Huntelaars doelpuntendroogte van tijdelijke aard is.

“Twee maanden terug schreef men Cristiano Ronaldo ook af. Zo van: is het nu dan over? Vergeet het maar. Zo moet je het ook zien bij Huntelaar. Spits zijn is een 'momentenbezigheid'”, begint de oud-spits tegenover het Algemeen Dagblad. Mulder geeft aan dat ervaring juist zou moeten helpen in dit soort gevallen, maar echter ook voor extra druk zou kunnen zorgen: “Ik dacht toen: ‘Iedereen verwacht de doelpunten van mij’. Daar werd ik juist nerveus van.”

“Dan voelde ik dat die jongens naar me keken: nou, Mulder, scoren maar. En dan vloog de bal weer van mijn voet af. Zo beleefde ik het, hè. Geen idee of Klaas-Jan ook zo denkt. Maar ik weet wel dat hij straks het gevoel weer krijgt. Huntelaar is gewoon nog altijd een fantastische spits”, gaat de oud-spits van onder meer FC Twente en Schalke 04 verder.

Waar Mulder stelt dat Huntelaar waarschijnlijk binnenkort weer gaat scoren, is het antwoord van Ruud Geels op de vraag of de Ajacied het ‘kwijt’ kan zijn negatiever. De voormalige goalgetter geeft aan dat het een rotgevoel is en dat de gemiste kansen vaak de hele week door het hoofd blijven spoken, wat de zaak er niet beter op maakt: “Daarom zal het voor hem lastig zat worden om deze negatieve reeks te doorbreken.”