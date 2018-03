‘Manier waarop hij affaire Younes heeft uitgelokt, helpt hem niet’

Amin Younes was afgelopen weekend het onderwerp van gesprek nadat hij tegen sc Heerenveen weigerde om een paar minuten voor tijd het veld in te komen. Erik ten Hag greep een dag later hard in door de aanvaller twee weken terug te zetten naar Jong Ajax, maar Wim Kieft vraagt zich af of de trainer wel de goede keuze heeft gemaakt.

De oud-spits denkt juist dat Ten Hag degene was die fout zat door Younes te vragen een paar minuten voor tijd in te vallen en noemt dat een ‘totaal gebrek aan inlevingsvermogen’: “Younes is misschien een zeikerdje, maar die jongen zit in een moeilijke fase, is zijn basisplaats kwijt bij Ajax, het zicht op het WK met Duitsland is ernstig vertroebeld en hij wordt bijna dagelijks geconfronteerd met een hoop heisa rond die afgeketste transfer naar Napoli”, legt hij uit in zijn column in De Telegraaf.

Kieft is van mening dat Ten Hag juist met Younes om de tafel had moeten gaan zitten, begrip had moeten tonen en moeten zeggen dat hij hem niet voor twee minuten het veld in had moeten sturen: “En dat hij dat desondanks niet had mogen weigeren. Je stelt dat je hem een volgende keer uit de selectie gooit en gaat over tot de orde van de dag.”

Ten Hag stelde zich volgens Kieft echter hard op omdat de trainer van Ajax bang was voor aantasting van zijn autoriteit. De voormalige aanvaller van de Amsterdammers noemt de verbanning van Younes echter ‘laf’ en denkt dat Ten Hag op deze manier het tegenovergestelde bereikt: “De manier waarop hij de hele affaire Younes heeft uitgelokt, helpt hem niet om snel grip te krijgen op Ajax en de spelers.”