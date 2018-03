Hakim Ziyech trots: ‘Ik liep van het veld af en hij sprong op mijn rug’

Justin Kluivert kreeg vrijdag te horen dat hij zich voor de eerste keer bij de selectie van het Nederlands elftal mag gaan melden en dat leidde ook tot vreugde en tevredenheid bij de rest van de Ajax-selectie. Hakim Ziyech hoorde na afloop van de training van de buitenspeler dat hij de schifting van bondscoach Ronald Koeman had overleefd.

“Ik ben trots op hem. Ik liep van het veld af en op een gegeven moment sprong hij op mijn rug en zei hij dat hij erbij zat. Toen vond ik het wel even nodig om hem naar de kleedkamer te tillen. Je bent natuurlijk door het dolle heen, dat herken ik wel”, laat de spelmaker weten via de officiële kanalen van de Amsterdammers.

Ziyech speelde zelf al enkele interlands voor de nationale ploeg van Marokko en weet dus waar Kluivert mee te maken gaat krijgen. De middenvelder mag zich ook gaan opmaken voor deelname aan het WK van aankomende zomer, al is hij daar nog niet zo mee bezig: “Nog niet echt. We hebben hier nog zeven wedstrijden en die moet je ook gewoon gefocust en geconcentreerd spelen. Pas daarna ga ik naar het WK kijken.”

Ziyech krijgt de afgelopen weken regelmatig met kritiek uit de eigen achterban te maken en heeft het idee dat sommige mensen een negatief beeld over hem hebben, dat volgens hemzelf niet klopt: “Daarom vind ik het ook raar dat ze vaak oordelen. Ze kennen de echte Ziyech nog niet, qua persoon dan. Ik heb het gevoel dat ze alleen de slechte kant zien of de kant zien die ze willen zien. De goede kant zien ze niet. Als je me kent, ben ik allesbehalve dat”, legt hij uit bij Voetbal Inside.