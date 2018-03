Groenendijk trakteert ADO op donderpreek: ‘Zagen mij nog nooit zo boos’

ADO Den Haag won vrijdagavond weliswaar met 1-2 van Excelsior, maar daar zag het er in de rust niet bepaald naar uit. De Hagenaars hadden het lastig in Kralingen en mochten van geluk spreken dat zij met slechts een 1-0 achterstand aan de thee gingen. Trainer Alfons Groenendijk slaagde er tijdens de onderbreking echter in om zijn ploeg weer op scherp te zetten, waarna ADO via Björn Johnsen toch met de drie punten aan de haal ging.

“Het is een lekkere overwinning, maar dat zag er niet zo uit na de eerste helft. Ik denk dat de groep mij nog nooit zo boos heeft gezien. Je kunt met mij alle kanten op, maar als ik geen overtuiging zie heb je een probleem”, reageerde de trainer na de wedstrijd voor de camera’s van FOX Sports. “Ik vind het zo verschrikkelijk als een ploeg niet het onderste uit de kan haalt.”

Groenendijk geeft aan dat zijn spelers graag die volgende stap willen maken en om dat voor elkaar te krijgen ook in dit soort wedstrijden moeten presteren: “Je moet elkaar op het veld helpen naar een bepaald niveau en het kan dan niet zo zijn dat een ploeg apathisch staat te spelen.” Zijn woorden in de rust kwamen aan bij aanvoerder Aaron Meijers, die het eigenlijk wel eens was met zijn trainer.

“Hij vond dat we schijtbakken waren en niet durfden te voetballen. Daar kon ik niets tegenin brengen eerlijk gezegd. In de tweede helft hebben we het anders gedaan.” ADO deed door de zege goede zaken in de strijd om de achtste plaats, die aan het einde van het seizoen hoogstwaarschijnlijk goed is voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal: “Die achtste plaats willen we niet uit handen geven. Nog zes wedstrijden te gaan, we gaan ervoor.”